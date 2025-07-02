«Рейнджерс» продлили Кайлле (2 года, 3,9 млн долларов за сезон) и подписали Рэддиша из «Вашингтона» (2 года, 1,5 млн долларов за сезон)

Уилл Кайлле подписал новое соглашение с «Рейнджерс».

23-летний нападающий продлил договор с клубом из Нью-Йорка на два года. Средняя зарплата составит 3,9 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Уилл Кайлле набрал 45 (20+25) очков при полезности «плюс 12» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Кроме того, «Рейнджерс » и 27-летний нападающий Тэйлор Рэддиш договорились о подписании соглашения на два сезона. Кэпхит – 1,5 миллиона долларов в год.

Рэддиш выступал за «Вашингтон» в минувшем сезоне и отметился 27 (7+20) баллами при полезности «минус 7» в 80 играх чемпионата.