Маккиннон сделал 5 передач против «Сиэтла», набрав очки во всех 13 матчах со старта сезона. Форвард «Колорадо» – лидер гонки бомбардиров с 25 очками

Нэтан Маккиннон набрал пять очков в матче против «Сиэтла».

Нападающий «Колорадо » сделал пять результативных передач в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (6:3).

Канадец признан первой звездой встречи, в которой он также заработал полезность «плюс 3», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 24:21 (6:54 – в большинстве).

Таким образом, Нэтан Маккиннон продлил результативную серию с набранными очками до 13 матчей со старта сезона.

Нэтан стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось сделать такую результативную серию более раза за карьеру. Форвард также набрал очки в первых 13 матчах в сезоне-2019/20. Лучшим по этому показателю является Уэйн Гретцки , оформлявший такие серии четыре раза.

В нынешнем сезоне Маккинонн является лидером списка лучших бомбардиров НХЛ , имея в активе 25 (6+19) баллов.