Маккиннон сделал 5 передач против «Сиэтла», набрав очки во всех 13 матчах со старта сезона. Форвард «Колорадо» – лидер гонки бомбардиров с 25 очками
Нападающий «Колорадо» сделал пять результативных передач в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3).
Канадец признан первой звездой встречи, в которой он также заработал полезность «плюс 3», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 24:21 (6:54 – в большинстве).
Таким образом, Нэтан Маккиннон продлил результативную серию с набранными очками до 13 матчей со старта сезона.
Нэтан стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось сделать такую результативную серию более раза за карьеру. Форвард также набрал очки в первых 13 матчах в сезоне-2019/20. Лучшим по этому показателю является Уэйн Гретцки, оформлявший такие серии четыре раза.
В нынешнем сезоне Маккинонн является лидером списка лучших бомбардиров НХЛ, имея в активе 25 (6+19) баллов.
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