«Тампа» проиграла 3-й матч подряд, пропустив 15 шайб в общей сложности. Василевский отразил 20 из 23 бросков «Сент-Луиса»

«Тампа» проиграла третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Джона Купера уступила «Сент-Луису » (2:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский голкипер «Тампы » Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков соперника.

«Лайтнинг» прежде не справились против «Миннесоты» (3:5) и «Виннипега» (4:7).

«Тампа» имеет в активе 14 баллов в 13 матчах чемпионата и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.