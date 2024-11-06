  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Тампа» проиграла 3-й матч подряд, пропустив 15 шайб в общей сложности. Василевский отразил 20 из 23 бросков «Сент-Луиса»
3

«Тампа» проиграла 3-й матч подряд, пропустив 15 шайб в общей сложности. Василевский отразил 20 из 23 бросков «Сент-Луиса»

«Тампа» проиграла третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Джона Купера уступила «Сент-Луису» (2:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков соперника.

«Лайтнинг» прежде не справились против «Миннесоты» (3:5) и «Виннипега» (4:7).

«Тампа» имеет в активе 14 баллов в 13 матчах чемпионата и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoТампа-Бэй
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoАндрей Василевский
logoДжон Купер
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маккиннон сделал 5 передач против «Сиэтла», набрав очки во всех 13 матчах со старта сезона. Форвард «Колорадо» – лидер гонки бомбардиров с 25 очками
936 минут назад
«Виннипег» выиграл 12 из 13 матчей в сезоне НХЛ. Хеллибак отразил 21 бросок «Юты», сделав 2-й шатаут в сезоне
147 минут назад
Капризов не набрал очки во 2-м матче подряд. Форвард «Миннесоты» пропустил часть 2-го периода против «Лос-Анджелеса» из-за попадания шайбы в лицо
3сегодня, 04:30
Малкин набрал 1+1 против «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 16 очков в 14 матчах сезона
6сегодня, 04:15Видео
Кучеров сделал 2 передачи против «Сент-Луиса» при 25:56 на льду. Форвард «Тампы» уступает только Макару и Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
14сегодня, 03:55
НХЛ. «Сент-Луис» победил «Тампу», «Питтсбург» уступил «Айлендерс» по буллитам, «Каролина» забила 6 голов «Филадельфии»
123сегодня, 03:40Live
«Каролина» выиграла 7 матчей подряд. Команда Бринд′Амора забила 18 голов в 3 последних играх
1сегодня, 03:15
Мичков набрал 10 очков в 13 матчах сезона НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал передачу против «Каролины» при 13:57 на льду
8сегодня, 02:51
Грицюк о Толчинском в запасе СКА: «Иногда подшучиваю: «Что, Толч, тебя убрали?». У нас плотный состав, высокая конкуренция…»
16сегодня, 02:31
Кравчук о Кузнецове: «У арбитров НХЛ существует понимание, что звезды – главные действующие лица. В этом суть бизнеса, во главе которого – деньги и прибыль»
11сегодня, 02:21
Ко всем новостям
Последние новости
Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ – «Тампе». Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 очка 11 матчах
7 минут назадВидео
Коваленко набрал 2 очка против «Сиэтла», забив за секунду до конца 3-го периода. У форварда «Колорадо» 6 баллов в 13 матчах
22 минуты назад
Далин – третий защитник в истории «Баффало» с 300 очками. Лидирует Хаусли – 558 баллов
сегодня, 03:35
Орлов и Свечников сделали передачи в матче с «Филадельфией». Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 12 из 16 бросков
сегодня, 03:05
Пашков о «Спартаке»: «Нужно все время побеждать. Надежда на то, что в плей-офф можно что-то резко изменить – иллюзия»
1вчера, 21:56
Троц о включении Пойла в Зал славы: «Титул «Строитель» отражает его суть. Дэвид проделал колоссальную работу в «Вашингтоне» и «Нэшвилле»
3вчера, 21:45
Защитник «Локомотива» Гернат: «Мой русский становится лучше, слушаю ребят в раздевалке. Он близок к словацкому, многие слова похожи. Но мне пока проще говорить по-английски»
5вчера, 19:55
Епанчинцев о 2:3 с «Салаватом»: «Сибири» важно где-то перетерпеть, сыграть не так красиво. Бросили 3 раза, попали в игроков, это надо подтянуть. Любая шайбочка дырочку найдет»
3вчера, 19:44
Канарейкин о ЦСКА: «Армейцев лихорадит, устойчивость не чувствуется. Команда обновилась игроками хорошего уровня, пора показывать то, что от них ждут»
вчера, 19:24
Защитник «Динамо» Паталаха о Пакетте: «Поздравили, когда он стал гражданином России. По-русски он пока не говорит, скоро начнет, правда»
вчера, 19:07