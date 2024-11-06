«Тампа» проиграла 3-й матч подряд, пропустив 15 шайб в общей сложности. Василевский отразил 20 из 23 бросков «Сент-Луиса»
«Тампа» проиграла третий матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Джона Купера уступила «Сент-Луису» (2:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков соперника.
«Лайтнинг» прежде не справились против «Миннесоты» (3:5) и «Виннипега» (4:7).
«Тампа» имеет в активе 14 баллов в 13 матчах чемпионата и находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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