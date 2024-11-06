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Далин – третий защитник в истории «Баффало» с 300 очками. Лидирует Хаусли – 558 баллов

Расмус Далин – третий защитник в истории «Баффало» с 300 очками.

Защитник «Сэйбрс» сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:1).

В этой игре швед также набрал полезность «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 22:33 (3:47 – в большинстве).

Расмус Далин набрал 301 (67+234) балл в 449 матчах в регулярных чемпионата.

Далин стал третьим защитником в истории «Баффало», который достиг отметки в 300 набранных баллов. Больше только у Майка Рэмзи (329 в 911 матчах) и Фила Хаусли (558 в 608 матчах).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБаффало
logoОттава
logoНХЛ
Фил Хаусли
logoРасмус Далин
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