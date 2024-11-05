«Нефтехимик» и Шмелев расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 1 балл в 10 матчах за команду в сезоне
Сергей Шмелев покинул «Нефтехимик».
Нижнекамский клуб объявил о расторжении соглашения с нападающим по соглашению сторон.
Сергей Шмелев перешел в «Нефтехимик» по ходу этого сезона в результате обмена из «Адмирала».
За команду Шмелев провел 10 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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