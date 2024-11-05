«Нефтехимик» и Шмелев расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 1 балл в 10 матчах за команду в сезоне

Сергей Шмелев покинул «Нефтехимик».

Нижнекамский клуб объявил о расторжении соглашения с нападающим по соглашению сторон.

Сергей Шмелев перешел в «Нефтехимик » по ходу этого сезона в результате обмена из «Адмирала».

За команду Шмелев провел 10 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность.