«Амур» проиграл 9-й матч подряд – «Авангарду» (1:2). Команда перебросала соперника со счетом 39:19

«Амур» проиграл девятый матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Виктора Костюченка уступила «Авангарду » (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом «Амур» перебросал соперника со счетом 39:19. Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко отразил 38 бросков.

Таким образом, серия поражений дальневосточников продлилась до девяти матчей. «Амур » не выигрывает с 13 октября.

«Амур » находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе

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