«Амур» проиграл 9-й матч подряд – «Авангарду» (1:2). Команда перебросала соперника со счетом 39:19
«Амур» проиграл девятый матч подряд в КХЛ.
Команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Виктора Костюченка уступила «Авангарду» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом «Амур» перебросал соперника со счетом 39:19. Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко отразил 38 бросков.
Таким образом, серия поражений дальневосточников продлилась до девяти матчей. «Амур» не выигрывает с 13 октября.
«Амур» находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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