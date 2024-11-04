Овечкин забил в 4+ матчах подряд в 33-й раз за карьеру в НХЛ. Рекорд по числу таких серий у Лемье (34)

Александр Овечкин в 33-й раз за карьеру в НХЛ выдал голевую серию из 4+ матчей.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Каролиной» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне на счету россиянина 14 (7+7) очков в 11 играх при полезности «+8».

Голевая серия из 4+ матчей стала для Александра 33-й за карьеру в лиге. Рекорд по числу таких серий принадлежит Марио Лемье (34).

Овечкин забил 860-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 34 шайбы