Овечкин забил в 4+ матчах подряд в 33-й раз за карьеру в НХЛ. Рекорд по числу таких серий у Лемье (34)
Александр Овечкин в 33-й раз за карьеру в НХЛ выдал голевую серию из 4+ матчей.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Каролиной» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне на счету россиянина 14 (7+7) очков в 11 играх при полезности «+8».
Голевая серия из 4+ матчей стала для Александра 33-й за карьеру в лиге. Рекорд по числу таких серий принадлежит Марио Лемье (34).
Овечкин забил 860-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 34 шайбы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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