Нечас с 1+2, Сваймен с шатаутом и Зибанежад с 0+3 – звезды дня в НХЛ
Мартин Нечас, Джереми Сваймен и Мика Зибанежад – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад с ассистентским хет-триком в матче с «Айлендерс» (5:2).
Вторая звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен, сыгравший на ноль против «Сиэтла» (2:0) при 23 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 3 (1+2) очками в матче с «Вашингтоном» (4:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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