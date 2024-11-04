Нечас с 1+2, Сваймен с шатаутом и Зибанежад с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Мартин Нечас, Джереми Сваймен и Мика Зибанежад – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Рейнджерс » Мика Зибанежад с ассистентским хет-триком в матче с «Айлендерс» (5:2).

Вторая звезда – вратарь «Бостона » Джереми Сваймен , сыгравший на ноль против «Сиэтла» (2:0) при 23 отраженных бросках.

Первая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 3 (1+2) очками в матче с «Вашингтоном» (4:2).