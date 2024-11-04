Кучеров делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Кофилдом, Райнхартом и Хиширом. У всех по 10 шайб
Никита Кучеров делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Тампы» забросил шайбу в матче против «Виннипега» (4:7).
В его активе стало 10 голов в 12 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин делит первое место в гонке снайперов с нападающими Коулом Кофилдом («Монреаль», 10 голов в 12 играх), Сэмом Райнхартом («Флорида», 10 в 13) и Нико Хиширом («Нью-Джерси», 10 в 14).
По 9 шайб забросили Артемий Панарин («Рейнджерс», в 11 играх), Кайл Коннор («Виннипег», в 12), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», в 12) и Вильям Нюландер («Торонто», в 13).
Отметим, что действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс («Торонто») на данный момент забросил 5 шайб в 13 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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