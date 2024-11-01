Юрий Новиков: «Овечкин – символ нашей страны и всего хоккея, он выходит в ледовый ринг как боец MMA. Александр – предмет изучения возможностей человека, я не считаю его шайбы и очки»

Юрий Новиков сравнил Александра Овечкина с бойцом ММА.

В этом сезоне на счету 39-летнего форварда «Вашингтона » 10 (5+5) очков в 9 матчах.

«Овечкин – это символ не только для нашей страны, но и для всего хоккея. Это просто неизведанные человеческие возможности. Вот об этом надо говорить, может быть, об этом надо больше писать. Я не хочу обсуждать эти голы и очки.

Овечкин – это вообще предмет изучения человеческих возможностей. Это как людей изучают, космонавтов там, обвешивают их. Вот это интересно знать, где предел человеческих возможностей. Оказывается, что он очень высокий, зависит от многих факторов, но в первую очередь от здоровья и характера. Это то, что нас движет вперед.

Для того, чтобы встать с дивана, надо встать с дивана, для того, чтобы выйти на пробежку, надо выйти, а тут надо выходить на каждый матч на этот ледовый ринг.

Я где-то прочитал, что характер – это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой разум говорит, что ты повержен. Это неизведанное какое-то чувство человека, если он боец.

Я не считаю его шайбы и очки, сколько он там забьет, не забьет. Я вижу, как он выходит на этот ринг как боец MMA. Сколько он провел силовых приемов за свою карьеру, это еще надо посчитать. Это форвард, который вообще не пропускал мимо себя ни одного соперника и не жалел себя.

Когда ты проводишь силовой прием, ты получаешь отдачу, и тебе также больно и тяжело. Но я думаю, у многих хоккеистов осталась память от силовых приемов Овечкина», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков .

Настоящий Овечкин вернулся! Забил во втором матче подряд