Козлов о СКА: «Лучше раздражителя не найти – и игроки, и штаб. Когда против такой команды отдаешь все, что есть, происходит пролом потолка»
Виктор Козлов высказался после матча против СКА (4:2).
– Можно ли сказать, что на СКА все же было особое настроение?
– Лучше раздражителя не найти – и сама команда, и игроки, и тренерский штаб. В таких играх все проявляется и видно, насколько хороша команда.
– Можно ли сказать, что сегодня выше головы прыгнули?
– Это как в теннисе, когда играешь с более сильным соперником и начинаешь расти как игрок.
В хоккее точно так же. Когда против такой команды отдаешь все, что есть, происходит пролом потолка. И команда сплачивается, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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