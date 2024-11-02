Козлов о СКА: «Лучше раздражителя не найти – и игроки, и штаб. Когда против такой команды отдаешь все, что есть, происходит пролом потолка»

Виктор Козлов высказался после матча против СКА (4:2).

– Можно ли сказать, что на СКА все же было особое настроение?

– Лучше раздражителя не найти – и сама команда, и игроки, и тренерский штаб. В таких играх все проявляется и видно, насколько хороша команда.

– Можно ли сказать, что сегодня выше головы прыгнули?

– Это как в теннисе, когда играешь с более сильным соперником и начинаешь расти как игрок.

В хоккее точно так же. Когда против такой команды отдаешь все, что есть, происходит пролом потолка. И команда сплачивается, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .