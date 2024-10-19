Никитин после 3:1 с «Барысом»: «Хочу обратиться к арбитрам, чтобы расшифровали отмену гола Полунина. Вратарь был не во вратарской. Какие критерии блокировки. Много таких прецедентов»

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Барыс» (3:1).

«Тяжелая игра. Мы предполагали, что она будет тяжелой. Комментировать что-либо сложно. Хорошо, что выиграли.

Ябелов? Мы ничего не загадывали насчет него, жизнь учит не планировать. По ситуации работали, ситуация не позволяла ему выйти. Посмотрим, выйдет ли он в ближайших матчах. Парень только в ВХЛ окунулся, тут пороху понюхал. Далеко заглядывать не будем.

Гол Сурина? Надеюсь, что у Егора психология – не будет он брать паузы после забитых голов. Здесь все правильно нужно оценить, эмоции переполняют его. Мы рады за него. Ребята этим живут. Процесс все равно будет не простым, спады и взлеты будут.

Отправка в «Молот» Тесанова? Отправили в ВХЛ , чтобы жизнь заново красками заиграла. Меня тоже в 20 лет в Альметьевск отправили из команды-чемпиона. У меня после этого через месяц образовалось в голове. Я три раза с Даниилом говорил, но пока не работает. Мы отправили его в «Молот », потому что надеемся на него.

Еще хочу обратиться к арбитрам, чтобы расшифровали случай по отмене гола Полунина. Понятно, что «Барыс » ничем не рисковал, но если бы счет был 1:1 или 1:0? И тренер думает, брать запрос или нет. Вратарь был не во вратарской. Какие правила, какие критерии блокировки. Не про нас разговор. Много таких прецедентов. Хотелось бы понять критерии для дальнейшей работы», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Локомотив» выиграл 9 из 11 последних матчей