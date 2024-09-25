Паутов о Радулове: «Агрессивный игрок по моментам. Он бы не был таким знаменитым, если бы не был с таким характером, давлением»
Инцидент произошел в шестом матче серии «Адмирала» с «Ак Барсом» (1:3) в марте 2023 года.
– Я не смотрю на фамилию игрока, всегда действую по ситуации, по игре. Мне на тот момент показалось, что Радулов перешел грань. Тем более все знают правила. Вратарь – это святое в команде, его ни в коем случае нельзя трогать. Поэтому я вступился за него.
– Кто в КХЛ самый задиристый из нападающих? Кто может вратаря спровоцировать, как-то подействовать на него, вывести из равновесия?
– Это больше вратарей надо спрашивать, потому что иногда некоторые игроки подъезжают, что-то говорят, мы не всегда это слышим, мы не всегда находимся на площадке.
Но по моментам Радулов такой агрессивный игрок, он бы не был таким знаменитым, если бы не был с таким характером, с давлением. Технически хороший игрок, очень опытный, знаменитый, – сказал защитник «Куньлуня» Юрий Паутов.
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