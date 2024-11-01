19-летний Уилл Смит дважды забил «Чикаго» – первые голы и очки в НХЛ. Он стал 4-м среди самых молодых авторов дубля в истории «Сан-Хосе»
Уилл Смит дважды забил «Чикаго» – первые голы и очки в НХЛ.
4-й номер драфта НХЛ-2023 впервые отличился в лиге в своем 9-м матче в сезоне – против «Чикаго» (3:2).
19-летний американец был признан первой звездой встречи. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром студенческого чемпионата NCAA с 71 (25+46) очком в 41 игре.
Смит (19 лет 228 дней) стал 4-м в списке самых молодых авторов дублей в истории «Шаркс».
Моложе были Патрик Марло (сделал 3 дубля в более молодом возрасте, самый ранний – в 18 лет 64 дня, 1997/98), Джефф Фризен (3, самый ранний в 18 лет 226 дней, 1994/95) и Пэт Фалун (19 лет 68 дней, 1991/92).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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