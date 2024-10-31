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Макмайкл сделал дубль за 3 минуты в матче с «Филадельфией», узнав, что его девушка рожает: «Сумасшедшая ночь, лучшие 12 часов в моей жизни. Невозможно описать, насколько это круто»

Коннор Макмайкл сделал дубль после того как узнал, что его девушка рожает.

Нападающий «Вашингтона» забил два гола за три минуты в матче с «Филадельфией» 24 октября (6:3). Утром после игры его девушка Лене Андерсен родила сына Лоуэна. 

«Да, это было довольно безумно. Очевидно, что перед игрой я знал, что скоро это должно произойти, я вышел на лед, а потом, по какой-то причине, во время второго перерыва мне захотелось проверить свой телефон, и я получил сообщение от своей девушки о том, что у нее отошли воды и она едет в больницу.

Я сразу же пошел [к тренеру Джейсону Сербусу] и попросил его следить за ситуацией и дать мне знать, если мне нужно будет покинуть площадку. К счастью, мне не пришлось. Это была довольно сумасшедшая ночь.

Честно говоря, мне было трудно сосредоточиться. Сербус после каждой смены сообщал мне, писала ли она сообщения, так что это помогало немного успокоить мысли, но сосредоточиться все равно было сложно. 

Я бы сказал, что это были лучшие 12 часов в моей жизни. Это были американские горки. Честно говоря, невозможно подобрать слов, чтобы описать, насколько это круто. Это довольно удивительный опыт, так что я очень благодарен за то, что она [Лене] у меня есть и что она подарила этому миру новую жизнь.

Все потрясающе, мы по-настоящему счастливы быть родителями», – сказал Макмайкл в подкасте Rink Report.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMNB
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