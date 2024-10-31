Баклунд провел 1000-й матч в НХЛ за «Калгари». У форварда 536 (202+334) очков

Микаэль Баклунд провел 1000-й матч в НХЛ.

Нападающий «Калгари » принял участие в игре против «Юты» (1:5).

Швед выступает за «Флэймз» на протяжении всей карьеры в НХЛ – с 2008 года. На его счету 536 (202+334) очков в рамках лиги.

Баклунд стал вторым в истории игроком, преодолевшим отметку в 1000 игр за «Калгари». Ранее это удалось Джерому Игинле (1219).