Баклунд провел 1000-й матч в НХЛ за «Калгари». У форварда 536 (202+334) очков
Микаэль Баклунд провел 1000-й матч в НХЛ.
Нападающий «Калгари» принял участие в игре против «Юты» (1:5).
Швед выступает за «Флэймз» на протяжении всей карьеры в НХЛ – с 2008 года. На его счету 536 (202+334) очков в рамках лиги.
Баклунд стал вторым в истории игроком, преодолевшим отметку в 1000 игр за «Калгари». Ранее это удалось Джерому Игинле (1219).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости