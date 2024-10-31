Василевский отбил 33 из 35 бросков «Колорадо». Победа – 6-я в сезоне и 299-я за карьеру в НХЛ
Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков в матче с «Колорадо» (5:2).
Вратарь «Тампы» одержал 6-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.
В 9 играх сезона у россиянина 91,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,47.
За карьеру в рамках регулярок у Василевского 299 побед в 486 матчах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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