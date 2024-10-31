  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский отбил 33 из 35 бросков «Колорадо». Победа – 6-я в сезоне и 299-я за карьеру в НХЛ
0

Василевский отбил 33 из 35 бросков «Колорадо». Победа – 6-я в сезоне и 299-я за карьеру в НХЛ

Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков в матче с «Колорадо» (5:2).

Вратарь «Тампы» одержал 6-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.

В 9 играх сезона у россиянина 91,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,47. 

За карьеру в рамках регулярок у Василевского 299 побед в 486 матчах. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoНХЛ
logoАндрей Василевский
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com. Хеллибак – 2-й, Сарос – 3-й, Бобровский – 5-й, Василевский – 6-й, Сорокин разделил 10-е место
86 октября, 06:40
Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ от TSN. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й, Панарин – 9-й, Капризов – 15-й, Шестеркин – 17-й
5428 сентября, 06:50
Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й
9225 сентября, 11:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кучеров набрал 1+2 в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 17 очков в 10 играх
429 минут назадВидео
НХЛ. «Коламбус» победил «Айлендерс», «Детройт» пропустил 6 шайб от «Виннипега», «Тампа» забила 5 голов «Колорадо»
13641 минуту назадLive
Ротенберг о дубле Овечкина: «Если он так и дальше будет продолжать, то сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды» 
13сегодня, 02:56
Варламов – 3-я звезда матча с «Коламбусом» (0:2): 24 сэйва из 25. У него 4 поражения в 5 играх
2сегодня, 02:14
Правда или ложь про Овечкина: 6 интересных фактов
вчера, 21:30Спецпроект
Ротенберг о том, когда посетит матч «Зенита»: «У СКА 68 игр в регулярке, а у них сколько? Я не могу бросить команду, мы постоянно на выезде, играем каждый день»
34вчера, 21:29
Роман Ротенберг: «Смотрю все игры «Зенита» – лучшей команды России. С Семаком всегда на связи, беру на вооружение многие вещи. Тренеру надо каждый день учиться»
53вчера, 20:53
Демидов о 2:3 с «Локо»: «СКА доминировал, мы играли в зоне атаки. Моменты были, просто шайба не залетала в ворота»
8вчера, 20:37
Ротенберг о поражении СКА: «Когда на рыбалке нет поклевки – настроение плохое. Сегодня была поклевка, это самое главное»
27вчера, 20:27
Никитин после 3:2 со СКА: «Хороший первый период у «Локомотива», концовка третьего – настоящий хоккей. Радулов – спортсмен от бога, родители дали ему талант, он им пользуется»
7вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Проворов против «Айлендерс»: передача за 23:41 – лучший показатель в «Коламбусе»
сегодня, 02:41
Наместников сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 2+5 в 10 играх
сегодня, 02:27
Крикунов об Овечкине: «Побить рекорд Гретцки в этом сезоне будет сложно. НХЛ – не дворовая лига, забросить 37 шайб тяжело»
4вчера, 22:00
Кузьменко о том, как встретил привидение: «В ВХЛ мы жили на базе. Однажды проснулся, увидел девушку на стуле, а на полу ползал ее ребенок. Было страшно, потом попросился переночевать к друзьям»
8вчера, 21:52
Никитин о новом контракте: «Договорились давно, сейчас просто подпись поставили. Это уважение к «Локомотиву», благодарность команде и болельщикам»
3вчера, 21:17
Никишин после 2:3 с «Локо»: «Они забросили и ушли в оборону, тяжелый соперник. Главная цель СКА сейчас – возглавить Западную конференцию»
вчера, 21:06
Канарейкин о 929 очках Шипачева в КХЛ: «Неординарное событие, рекорд простоит долго. Но ничего недостижимого нет»
1вчера, 19:17
Крикунов о «Динамо»: «Здорово играет, должно быть в первой четверке. По броскам и владению побеждает почти во всех матчах, выглядит не слабее, чем в прошлом году»
вчера, 18:39
Маттссон покинет «Барыс». Шведский вратарь провел 7 матчей за казахстанский клуб («СЭ»)
6вчера, 18:23
Епанчинцев о 0:5 от «Трактора»: «В концовке слышали песню «Аргентина – Ямайка». У «Сибири» непростая ситуация, мы все в одной бочке, не буду говорить где»
4вчера, 17:51