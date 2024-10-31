Василевский отбил 33 из 35 бросков «Колорадо». Победа – 6-я в сезоне и 299-я за карьеру в НХЛ

Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков в матче с «Колорадо» (5:2).

Вратарь «Тампы » одержал 6-ю победу в текущем чемпионате НХЛ .

В 9 играх сезона у россиянина 91,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,47.

За карьеру в рамках регулярок у Василевского 299 побед в 486 матчах.