Гру о 4:3 с «Авангардом»: «Усталость или измотанность – не то, что есть в лексиконе «Трактора». Фукале впечатляет, Кадейкин заслужил все, что с ним происходит»
– «Авангард» хорошо начал, получив импульс. Но я отмечу игру нашего меньшинства. Позже мы прибавили, в том числе в катании. Во второй части игры уже контролировали матч, создали много хороших моментов в третьем периоде.
Но такое впечатление, что когда мы вели с преимуществом в две шайбы, то начали совершать много ошибок. Нужно делать выводы, убирая их. Мы знали, что матч будет непростым.
Я пересматривал, как «Авангард» играл против «Спартака». На мой взгляд, «Авангард» показывал очень уверенную игру. Мы рады этой победе.
– Предыдущий матч против «Сибири» вас не измотал?
– Мы вообще‑то не устали. Да, октябрь получается тяжелым. Много матчей, мы почти не тренируемся. Но мы верим в своих игроков и в то, что они исполняют на льду. Каждый день дает мне повод в них верить. Усталость или измотанность – не то, что есть в нашем лексиконе.
– Недавно вы проиграли «Авангарду» в Челябинске. Хотели сейчас взять реванш?
– Каждый матч важен. Но я видел, что наша команда отнеслась к этому матчу очень серьезно. Мы были к нему готовы. Это серьезный соперник.
– Как много вы разбирали большинство «Авангарда»?
– Это вопрос к Борису Миронову. Он отвечает за наше меньшинство. Но я вам скажу, что наши ребята в спецбригадах меньшинства сегодня проделали феноменальную работу.
В последних двух матчах против «Салавата» и «Барыса» у нас было отличное большинство. Мы забивали по два‑три гола. При этом меньшинство дает нам большой повод для гордости. Так что здесь вопрос не в подготовке к сопернику, а именно гордость за ребят и слаженная работа. Кроме этого, отметим нашего вратаря.
– Правда, что Зак Фукале приехал на арену самостоятельно за три часа до матча? Не боитесь его так отпускать в чужом городе?
– Чем я особенно впечатлен в этом сезоне, так это вратарем и тренером по голкиперам. Они очень глубоко работают, постоянно с ноутбуком, конспектами, часто смотрят видео.
Я много за свою жизнь повидал таких вратарских бригад, но то, что в «Тракторе» – меня впечатляет. Зак играет как профессионал, мы в него очень верим. И он может приезжать на матч так, как ему удобно. Он серьезно относится к своему делу.
– Сделавший дубль Александр Кадейкин уже находится на пике?
– Я думаю, еще не на пике. Мы только 20 матчей провели. Пик нам нужен позже в сезоне. Но Кадейкин заслужил все, что с ним происходит. Он усердно работает на тренировках, много работает под воротами, делает уйму полезного.
Он – большой профессионал. Много работает, и поэтому получает вознаграждение, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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