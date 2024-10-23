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  • Гру о 4:3 с «Авангардом»: «Усталость или измотанность – не то, что есть в лексиконе «Трактора». Фукале впечатляет, Кадейкин заслужил все, что с ним происходит»
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Гру о 4:3 с «Авангардом»: «Усталость или измотанность – не то, что есть в лексиконе «Трактора». Фукале впечатляет, Кадейкин заслужил все, что с ним происходит»

Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Авангардом» (4:3).

– «Авангард» хорошо начал, получив импульс. Но я отмечу игру нашего меньшинства. Позже мы прибавили, в том числе в катании. Во второй части игры уже контролировали матч, создали много хороших моментов в третьем периоде.

Но такое впечатление, что когда мы вели с преимуществом в две шайбы, то начали совершать много ошибок. Нужно делать выводы, убирая их. Мы знали, что матч будет непростым.

Я пересматривал, как «Авангард» играл против «Спартака». На мой взгляд, «Авангард» показывал очень уверенную игру. Мы рады этой победе.

– Предыдущий матч против «Сибири» вас не измотал?

– Мы вообще‑то не устали. Да, октябрь получается тяжелым. Много матчей, мы почти не тренируемся. Но мы верим в своих игроков и в то, что они исполняют на льду. Каждый день дает мне повод в них верить. Усталость или измотанность – не то, что есть в нашем лексиконе.

– Недавно вы проиграли «Авангарду» в Челябинске. Хотели сейчас взять реванш?

– Каждый матч важен. Но я видел, что наша команда отнеслась к этому матчу очень серьезно. Мы были к нему готовы. Это серьезный соперник.

– Как много вы разбирали большинство «Авангарда»?

– Это вопрос к Борису Миронову. Он отвечает за наше меньшинство. Но я вам скажу, что наши ребята в спецбригадах меньшинства сегодня проделали феноменальную работу.

В последних двух матчах против «Салавата» и «Барыса» у нас было отличное большинство. Мы забивали по два‑три гола. При этом меньшинство дает нам большой повод для гордости. Так что здесь вопрос не в подготовке к сопернику, а именно гордость за ребят и слаженная работа. Кроме этого, отметим нашего вратаря.

– Правда, что Зак Фукале приехал на арену самостоятельно за три часа до матча? Не боитесь его так отпускать в чужом городе?

– Чем я особенно впечатлен в этом сезоне, так это вратарем и тренером по голкиперам. Они очень глубоко работают, постоянно с ноутбуком, конспектами, часто смотрят видео.

Я много за свою жизнь повидал таких вратарских бригад, но то, что в «Тракторе» – меня впечатляет. Зак играет как профессионал, мы в него очень верим. И он может приезжать на матч так, как ему удобно. Он серьезно относится к своему делу.

– Сделавший дубль Александр Кадейкин уже находится на пике?

– Я думаю, еще не на пике. Мы только 20 матчей провели. Пик нам нужен позже в сезоне. Но Кадейкин заслужил все, что с ним происходит. Он усердно работает на тренировках, много работает под воротами, делает уйму полезного.

Он – большой профессионал. Много работает, и поэтому получает вознаграждение, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoСалават Юлаев
logoСибирь
logoТрактор
logoСпартак
Борис Миронов
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoАлександр Кадейкин
logoЗак Фукале
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