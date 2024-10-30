Валуев о самом популярном спортсмене России: «Не знаю. Овечкин? Это первое, что приходит в голову. Он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!»

Николай Валуев высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Самый популярный спортсмен России? Не знаю. Овечкин ? Это первое, что приходит в голову.

Я слежу за публикациями в отношении Овечкина. Да, он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!» – заявил депутат Госдумы РФ Николай Валуев .

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).