Валуев о самом популярном спортсмене России: «Не знаю. Овечкин? Это первое, что приходит в голову. Он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!»
Николай Валуев высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.
«Самый популярный спортсмен России? Не знаю. Овечкин? Это первое, что приходит в голову.
Я слежу за публикациями в отношении Овечкина. Да, он близок к рекорду. Мы все желаем ему удачи!» – заявил депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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