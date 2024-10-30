Ремпе и Макилрат подрались в матче «Вашингтона» и «Рейнджерс»
Мэтт Ремпе и Дилан Макилрат подрались в матче НХЛ.
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
На третьей минуте первого периоде в центре площадки краги сбросили нападающий нью-йоркцев Мэтт Ремпе и защитник «столчных» Дилан Макилрат.
Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.
Силовой форвард «Рейнджерс» провел первый бой в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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