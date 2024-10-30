Ремпе и Макилрат подрались в матче «Вашингтона» и «Рейнджерс»

Мэтт Ремпе и Дилан Макилрат подрались в матче НХЛ.

«Вашингтон » обыграл «Рейнджерс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

На третьей минуте первого периоде в центре площадки краги сбросили нападающий нью-йоркцев Мэтт Ремпе и защитник «столчных» Дилан Макилрат .

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.

Силовой форвард «Рейнджерс » провел первый бой в нынешнем сезоне.