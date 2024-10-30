Борис Михайлов: «У Овечкина большие перспективы опередить Гретцки. Я уверен, он побьет рекорд. Вполне вероятно, что даже в этом сезоне»
Борис Михайлов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Думаю, у Овечкина большие перспективы опередить Гретцки. Я уверен, что он побьет этот рекорд. Вполне вероятно, что даже в этом сезоне.
Он мотивирован этой целью сейчас. Желаю Александру здоровья и побольше забивать!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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