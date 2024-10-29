Алексей Шевченко: «Помните травму Кузнецова, которая якобы на 2 месяца? Там были минимальные проблемы, он мог вернуться через 3 дня. Ротенберг отправил его тренироваться»
Форвард СКА получил повреждение в игре с «Северсталью» 27 сентября. После этого главный тренер команды Роман Ротенберг сообщил, что хоккеист пропустит примерно 2 месяца. Позже тренер рассказал, что Кузнецов может начать играть раньше этого срока. В итоге он вернулся в состав СКА 10 октября.
– Я открою тайну, у меня будут проблемы, но я ее открою. Помните травму Евгения Кузнецова, которая якобы на 2 месяца? Там ничего не было, Роман Борисович [Ротенберг] отправил его тренироваться.
Он увидел, что физическая форма плохая, и выделил тренера. И все это время Кузнецов тренировался. И сейчас он выглядит очень здорово.
– Что значит не было? Там же видно было, что он испытывал какие-то болевые ощущения.
– Там были минимальные проблемы.
Он мог вернуться через 3 дня на лед. Он не возвращался, чтобы его подготовили, – сказал журналист Алексей Шевченко.
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