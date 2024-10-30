«Юта» выменяла защитника Мяяття у «Детройта» за выбор в 3-м раунде драфта
Олли Мяяття перешел в «Юту» из «Детройта».
Клуб из Солт-Лейк-Сити выменял 30-летнего финского защитника, отдав взамен выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.
Действующий контракт хоккеиста с зарплатой 3 миллионов долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.
В нынешнем сезоне Олли Мяяття провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 15:52.
Ранее сообщалось, что «Юта» пытается приобрести защитников на фоне травм Шона Дурзи и Джона Марино.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Юты»
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