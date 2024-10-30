«Юта» выменяла защитника Мяяття у «Детройта» за выбор в 3-м раунде драфта

Олли Мяяття перешел в «Юту» из «Детройта».

Клуб из Солт-Лейк-Сити выменял 30-летнего финского защитника, отдав взамен выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

Действующий контракт хоккеиста с зарплатой 3 миллионов долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

В нынешнем сезоне Олли Мяяття провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 15:52.

Ранее сообщалось, что «Юта» пытается приобрести защитников на фоне травм Шона Дурзи и Джона Марино.