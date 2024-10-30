Карбери о дубле Овечкина: «Великолепно проявил себя – катался и принимал хорошие решения. Он должен быть уверен в себе после такого матча»
Спенсер Карбери прокомментировал дубль Александра Овечкина.
«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал дубль, забросив обе шайбы в первом периоде.
«Думаю, что он проявил себя великолепно. Он хорошо катался, владел шайбой и принимал хорошие решения.
Он должен быть очень уверен в себе после такого матча», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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