Карбери о дубле Овечкина: «Великолепно проявил себя – катался и принимал хорошие решения. Он должен быть уверен в себе после такого матча»

Спенсер Карбери прокомментировал дубль Александра Овечкина.

«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Российский капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал дубль, забросив обе шайбы в первом периоде.

«Думаю, что он проявил себя великолепно. Он хорошо катался, владел шайбой и принимал хорошие решения.

Он должен быть очень уверен в себе после такого матча», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .