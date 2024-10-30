Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин отразил 41 из 45 бросков в матче с «Вашингтоном»
Игорь Шестеркин отразил 41 из 45 бросков в матче с «Вашингтоном».
«Рейнджерс» уступили «Кэпиталс» (3:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Питера Лавиолетта также проиграла сопернику по броскам со счетом 19:46.
Голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин отразил 41 из 45 бросков.
В нынешнем сезоне вратарь провел 7 матчей, одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 92,3% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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