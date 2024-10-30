Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин отразил 41 из 45 бросков в матче с «Вашингтоном»

Игорь Шестеркин отразил 41 из 45 бросков в матче с «Вашингтоном».

«Рейнджерс » уступили «Кэпиталс» (3:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ . Команда тренера Питера Лавиолетта также проиграла сопернику по броскам со счетом 19:46. Голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин отразил 41 из 45 бросков. В нынешнем сезоне вратарь провел 7 матчей, одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 92,3% бросков.