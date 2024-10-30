«Какие-то потусторонние силы на нас влияют». Тренер «Амура» Костюченок о 4 матчах без голов

Виктор Костюченок прокомментировал поражение «Амура» от «Динамо».

Хабаровский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:1. «Тигры» не забили ни одного гола в четырех последних играх.

– Очень хорошая игры была с обеих сторон. «Динамо» с победой. Понравилось, что ребята услышали нас, играли короткими сменами. Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют, мы не можем забить четвертую игру кряду.

– Какая реакция была у команды после таких изменений в тренерском штабе? Был ли разговор с игроками?

– Это жизненная ситуация. Бывает, что тренеров меняют. Команда приняла это достойно. Конечно, нам жалко и обидно, что мы не смогли доработать до конца все вместе. По игре было видно, что ребята хотели, старались. Самоотдача была на высшем уровне, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура».