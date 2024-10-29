Бардаков о 7 победах СКА подряд: «Идем от матчу к матчу, действуем в своем стиле. О победе в регулярке думать рано»
Захар Бардаков высказался о серии побед СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 7 матчей подряд и занимает 2-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
«На нашу серию влияет то, что мы идем от матчу к матчу. Мы заново настраиваем себя на каждую игру. Еще мы не стараемся играть по счету, а просто действуем в своем стиле, выполняем задачи тренерского штаба, от этого и идут победы.
Сейчас только конец октября, поэтому рано еще думать о победе в регулярном чемпионате. Ближе к концу года будем смотреть на ситуацию. Сейчас разрыв между командами небольшой, буквально шесть-восемь очков, поэтому рано смотреть так далеко», – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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