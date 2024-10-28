Стоун, Сарос и Дюшен – звезды недели в НХЛ. Форвард «Вегаса» набрал 8 очков в 3 матчах
Марк Стоун признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.
Лига определила трех звезд по итогам прошлой недели.
Третьей звездой назван нападающий «Далласа» Мэтт Дюшен, который отметился 6 (3+3) баллами в трех матчах.
Второй звездой стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос, одержавший две победы в двух играх, пропуская в среднем 1,00 шайбы и отражая 96,8% бросков.
Первой звездой признан форвард «Вегаса» Марк Стоун, набравший 8 (2+6) очков в трех матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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