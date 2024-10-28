Стоун, Сарос и Дюшен – звезды недели в НХЛ. Форвард «Вегаса» набрал 8 очков в 3 матчах

Марк Стоун признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Лига определила трех звезд по итогам прошлой недели.

Третьей звездой назван нападающий «Далласа » Мэтт Дюшен , который отметился 6 (3+3) баллами в трех матчах.

Второй звездой стал голкипер «Нэшвилла » Юусе Сарос , одержавший две победы в двух играх, пропуская в среднем 1,00 шайбы и отражая 96,8% бросков.

Первой звездой признан форвард «Вегаса » Марк Стоун , набравший 8 (2+6) очков в трех матчах.