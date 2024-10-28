Алексей Шевченко: «Амур» пытался поменять состав, но нет денег на досрочные расторжения. В тупик зашли и многочисленные варианты обменов»

Алексей Шевченко рассказал о попытках «Амура» сделать изменения в составе.

Хабаровский клуб ранее отправил Андрея Мартемьянова в отставку с поста главного тренера.

«Слышал, что «Амур » пытался все-таки поменять состав, сделать какие-то обмены, расторжения.

Но при новом руководстве региона нет денег на досрочные расторжения. А платить надо 50 процентов от контрактов.

В тупик зашли и многочисленные варианты обменов. Отчасти потому, что хоккеисты не горят желанием ехать в Хабаровск. Отчасти потому, что новые клубы не готовы были брать нынешние контракты хоккеистов хабаровского клуба.

Кто будет новым тренером, пока непонятно», – написал журналист Алексей Шевченко.