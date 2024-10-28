Кожевников о Прохоркине: «Нет стабильности, а в последние годы и скорости. Он постепенно переходит в нашу категорию – экспертов. Сейчас выйдет на лед и побежит, надеюсь»

Александр Кожевников высказался о возвращении Николая Прохоркина в «Авангард».

– «Авангард» на неделе подписал Прохоркина, вы в последние годы его в основном критиковали...

– Наоборот, отмечал, что Прохоркин – талантливый парень, который моментами способен играть на уровне звезды, но который вечно ходит в подающих надежды. Другое дело, что у него нет стабильности, а в последние годы – и скорости.

Еще бросалось в глаза, что он постепенно переходит в нашу категорию – экспертов, много и ярко говорит в прессе (смеется).

Надеюсь, полгода без хоккея наконец-то зажгли Прохоркина. Выйдет на лед – и побежит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.