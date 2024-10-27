Звягин о возвращении Прохоркина в «Авангард»: «Знаем его характер, он не из слабаков. Он очень хотел быть в команде. Надеюсь, увидим его в ближайших играх»
Сергей Звягин высказался о возвращении Николая Прохоркина в «Авангард».
Главный тренер «Авангарда» рассказал, насколько замотивирован Прохоркин.
«Мотивация Прохоркина заключается в том, что он очень хотел быть в команде. Мы знаем его характер, это парень не из слабаков.
Его физическая готовность, конечно, неидеальная, но он готовился индивидуально, знал, что рано или поздно будет востребован.
Надеюсь, что увидим его в ближайших играх, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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