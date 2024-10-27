Звягин о возвращении Прохоркина в «Авангард»: «Знаем его характер, он не из слабаков. Он очень хотел быть в команде. Надеюсь, увидим его в ближайших играх»

Сергей Звягин высказался о возвращении Николая Прохоркина в «Авангард».

Главный тренер «Авангарда » рассказал, насколько замотивирован Прохоркин.

«Мотивация Прохоркина заключается в том, что он очень хотел быть в команде. Мы знаем его характер, это парень не из слабаков.

Его физическая готовность, конечно, неидеальная, но он готовился индивидуально, знал, что рано или поздно будет востребован.

Надеюсь, что увидим его в ближайших играх, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин .