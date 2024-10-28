Яшкин о том, где живет в Казани: «На базе. Условиями доволен, все хорошо»

Дмитрий Яшкин сказал, что в Казани живет на базе.

Форвард «Ак Барса » ответил на вопросы после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:2).

– Ты забил – это груз с плеч?

– Надо побольше бросать, чтобы забивать. Мало бросаем, на пятаке особо работы нет. Вот в этот раз отскочила, слава богу.

– Календарь жесткий? Сначала 9-дневная пауза, теперь 12 матчей через день предстоит. Нормально, терпимо или как?

– Да, так здорово же играть! Просто надо правильно восстанавливаться и готовиться к матчам.

– Барабанов сказал, что ему предлагали квартиру за 500 тысяч, но он предпочел жить на базе. Ты тоже живешь на базе?

– Да, живу на базе. Условиями доволен, всё хорошо, – сказал форвард казанского клуба.

Барабанов о Казани: «Искал жилье, но цены ломят огромные. Буду жить на базе – есть бассейн, столовая, игровая комната, белки бегают»