Драйзайтль с 2+1, Ноусен с дублем и Миттлстадт с 0+3 – звезды дня в НХЛ
Леон Драйзайтль, Стефан Ноусен и Кейси Миттлстадт – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Колорадо» Кейси Миттлстадт с ассистентским хет-триком в матче с «Оттавой» (5:4).
Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен с дублем в ворота «Анахайма» (6:2).
Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (3:2 ОТ) в день своего 29-летия.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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