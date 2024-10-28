Драйзайтль с 2+1, Ноусен с дублем и Миттлстадт с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Леон Драйзайтль, Стефан Ноусен и Кейси Миттлстадт – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Колорадо » Кейси Миттлстадт с ассистентским хет-триком в матче с «Оттавой» (5:4).

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси » Стефан Ноусен с дублем в ворота «Анахайма» (6:2).

Первая звезда – форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (3:2 ОТ) в день своего 29-летия.