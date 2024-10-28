«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд после 4 поражений на старте. Команда идет 4-й в дивизионе
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд после 4 поражений на старте.
«Эвеланш» одолели «Оттаву» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джареда Беднара набрала 10 очков в 9 играх и занимает 4-е место в Центральном дивизионе.
Георгиев остался в запасе «Колорадо» в 4-м матче подряд. У Аннунена 4 победы при 92,6% сэйвов и 8 пропущенных шайбах – из них 4 от «Оттавы» в 3-м периоде
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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