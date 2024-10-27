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Мостовой о «СКА – позор российского хоккея»: «Фанаты есть фанаты, ничего страшного. Мне чаще с трибун что-то приятное кричали, в том числе соперники»

Александр Мостовой высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА в КХЛ.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры регулярного чемпионата (5:2). Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«Хотел пойти на эту игру, жаль, что не вышло. Смотрел по телевизору, очень обидно, что упустили победу. Видимо, сказалась эта длительная выездная серия, отдали много сил.

Потом увидел пресс-конференцию Ротенберга, мне прислали. Подумал еще: неужели действительно там болельщики «Спартака» матом крыли СКА?! А вот выясняется, что не было нецензурной брани.

Ничего страшного в этом нет. Фанаты есть фанаты, это часть как футбола, так и хоккея. Конечно, если что-то совсем неприличное, нужно штрафовать. Сейчас миллион камер, можно вычислить любого.

Я вот постоянно сталкивался с этим, хотя мне все-таки чаще с трибун что-то приятное кричали, в том числе соперники. В дерби с «Депортиво» чего только не орали болельщики, чего только не бросали на поле.

Сплошь и рядом это, что тут такого», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

Депутат Свищев про «СКА – позор российского хоккея»: «Отвратительно. Не могу объяснить, почему к спортсменам Петербурга такое отношение. Если оставим это без внимания, начнется хулиганство»

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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