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Сушинский про «СКА – позор российского хоккея»: «Это позор не СКА, а болельщикам. Смысл оскорблять других?»

Максим Сушинский прокомментировал поведение болельщиков «Спартака».

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».

«Мне кажется, болельщики должны болеть за свою команду, а не оскорблять любую другую. Будь то СКА, «Авангард» и так далее.

Болей за свой клуб, если хочешь поддержать его. Смысл оскорблять другие команды? Думаю, это позор не СКА, а позор болельщикам.

Они [болельщики «Спартака»] дождутся того, что приедут в Питер и их команду будут так же оскорблять.

Поэтому лучше так не делать и не доводить до таких инцидентов.

Все‑таки хоккей сейчас не только для мужчин, на него ходят семьями. Много маленьких детей ходит на хоккей.

Слушать там оскорбления других команд не всем приятно и интересно, мне кажется», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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