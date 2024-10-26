Сушинский про «СКА – позор российского хоккея»: «Это позор не СКА, а болельщикам. Смысл оскорблять других?»
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».
«Мне кажется, болельщики должны болеть за свою команду, а не оскорблять любую другую. Будь то СКА, «Авангард» и так далее.
Болей за свой клуб, если хочешь поддержать его. Смысл оскорблять другие команды? Думаю, это позор не СКА, а позор болельщикам.
Они [болельщики «Спартака»] дождутся того, что приедут в Питер и их команду будут так же оскорблять.
Поэтому лучше так не делать и не доводить до таких инцидентов.
Все‑таки хоккей сейчас не только для мужчин, на него ходят семьями. Много маленьких детей ходит на хоккей.
Слушать там оскорбления других команд не всем приятно и интересно, мне кажется», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий