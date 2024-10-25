Фетисов о Криштофе: «Ну и хрен с ним. Кто он такой, я даже не знаю. Понятия не имею, умеет ли играть в хоккей. Никакой это не опасный прецендент»
Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». В команде заявили, что хоккеист самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
– Не кажется ли вам, что это опасный прецендент, раз иностранцы могут безнаказанно покидать КХЛ?
– Никакой это не опасный прецендент! Зачем нам международная федерация, от которой нет никакой пользы.
Ушел, ну и хрен с ним, кто он такой, я даже не знаю. Кому не нравится здесь, он уедет. Зачем он нужен вообще, этот игрок? Умеет ли он играть в хоккей, я даже понятия не имею.
Надо взаимодействовать с КХЛ, а не с Федерацией хоккея международной. Какое этот игрок имеет влияние на имидж лиги, я вообще не вспоминал бы о нем.
– Имеет ли смысл вообще обсуждать данный инцидент?
– Нет вообще, уже принято решение. Его, может, спровоцировали, чтобы он уехал. Я не знаю, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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