Плющев о словах главы швейцарской лиги про Криштофа: «КХЛ получила не самый приятный ответ. До принятия популистских решений надо несколько раз подумать»
Ранее глава швейцарской лиги Дени Воше заявил, что получил письмо от президента КХЛ Алексея Морозова, в котором лига попросила расторгнуть контракт Михала Криштофа и «Лангнау», чтобы вернуть хоккеиста обратно в «Сочи».
«Уже говорил, что был открыт ящик Пандоры всей этой историей с побегом Криштофа.
Уже во многих клубах складывается напряженная обстановка с легионерами, а как ситуация будет развиваться дальше, я судить не берусь.
От швейцарцев КХЛ получила, мягко говоря, не самый приятный ответ.
Все это лишний раз говорит о том, что до принятия популистских решений надо несколько раз подумать и все взвесить. А теперь еще и нарушаются отношения с конкретной лигой.
Хотя предъявлять ей претензии КХЛ не могла – ИИХФ же зарегистрировала переход.
Да и в целом это не самая приятная переписка бьет по репутации лиги», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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