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Плющев о словах главы швейцарской лиги про Криштофа: «КХЛ получила не самый приятный ответ. До принятия популистских решений надо несколько раз подумать»

Владимир Плющев прокомментировал заявление президента чемпионата Швейцарии.

Ранее глава швейцарской лиги Дени Воше заявил, что получил письмо от президента КХЛ Алексея Морозова, в котором лига попросила расторгнуть контракт Михала Криштофа и «Лангнау», чтобы вернуть хоккеиста обратно в «Сочи».

«Уже говорил, что был открыт ящик Пандоры всей этой историей с побегом Криштофа.

Уже во многих клубах складывается напряженная обстановка с легионерами, а как ситуация будет развиваться дальше, я судить не берусь.

От швейцарцев КХЛ получила, мягко говоря, не самый приятный ответ.

Все это лишний раз говорит о том, что до принятия популистских решений надо несколько раз подумать и все взвесить. А теперь еще и нарушаются отношения с конкретной лигой.

Хотя предъявлять ей претензии КХЛ не могла – ИИХФ же зарегистрировала переход.

Да и в целом это не самая приятная переписка бьет по репутации лиги», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
чемпионат Швейцарии
logoКХЛ
logoСочи
logoМихал Криштоф
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