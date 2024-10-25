Плющев о словах главы швейцарской лиги про Криштофа: «КХЛ получила не самый приятный ответ. До принятия популистских решений надо несколько раз подумать»

Владимир Плющев прокомментировал заявление президента чемпионата Швейцарии.

Ранее глава швейцарской лиги Дени Воше заявил , что получил письмо от президента КХЛ Алексея Морозова, в котором лига попросила расторгнуть контракт Михала Криштофа и «Лангнау», чтобы вернуть хоккеиста обратно в «Сочи».

«Уже говорил, что был открыт ящик Пандоры всей этой историей с побегом Криштофа.

Уже во многих клубах складывается напряженная обстановка с легионерами, а как ситуация будет развиваться дальше, я судить не берусь.

От швейцарцев КХЛ получила, мягко говоря, не самый приятный ответ.

Все это лишний раз говорит о том, что до принятия популистских решений надо несколько раз подумать и все взвесить. А теперь еще и нарушаются отношения с конкретной лигой.

Хотя предъявлять ей претензии КХЛ не могла – ИИХФ же зарегистрировала переход.

Да и в целом это не самая приятная переписка бьет по репутации лиги», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.