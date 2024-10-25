Владелец «Тампы» Уиник продал контрольный пакет акций клуба, но сохранит полный контроль над командой еще на 3 года
Джефф Уиник продал контрольный пакет акций «Тампы».
Совет директоров НХЛ одобрил покупку акцкий клуба группой инвесторов во главе с Дагом Островером и Марком Липшульцем.
Уиник сохранит полный контроль над командой и будет выступать в качестве главы клуба в течение следующих трех лет. После этого управление над клубом примут новые владельцы.
«Тампа» – одна из самых уважаемых и хорошо управляемых организаций, и это благодаря Джеффу Уинику и его невероятной команде. Их стремление к совершенству на льду и за его пределами – это то, что мы разделяем», – сказал Островер.
Ранее сообщалось, что общая стоимость клуба оценивается в два миллиарда долларов.
При Уинике команда дважды выиграла Кубок Стэнли (2020, 2021 годы) и еще два раза дошла до финала (2015, 2022).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Тампы»
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