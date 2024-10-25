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  • Агент Бабаев: «Шашкова были забрать за 25-30 млн, но дали задний ход – неприятно удивили. Не хотят платить компенсацию – некрасиво»
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Агент Бабаев: «Шашкова были забрать за 25-30 млн, но дали задний ход – неприятно удивили. Не хотят платить компенсацию – некрасиво»

Агент Никиты Шашкова высказался относительно ситуации с хоккеистом.

Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора с «Сибирью».

– «Сибирь» ставила жесткие условия по Никите Шашкову?

– Нет, клуб ведет себя четко и понятно. Летом мы с Никитой общались, и он решил, что имеет смысл попробовать себя в команде, ставящей более высокие задачи и готовой бороться за Кубок Гагарина.

В «Сибири» нас поняли и пошли навстречу. Генеральный менеджер Виктор Меркулов сделал предложение, которое мы не стали принимать, нажимая кнопку, поскольку тогда компенсация за игрока составила бы, например, 45 миллионов рублей.

Клубы были готовы забрать Шашкова за 25-30 миллионов, но в самый последний момент почему-то дали задний ход, чем неприятно удивили.

Вроде бы все обговорено. Только платить компенсацию не хотят. Некрасивое поведение.

«Сибирь» ведь тоже рассчитывала на эти деньги, чтобы закрыть дыру в составе. Шашков стал заложником ситуации.

Надеюсь, что вопрос с ним все равно разрешится благоприятно, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСибирь
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoНикита Шашков
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