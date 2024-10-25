Дмитрий Рябыкин: «СКА – номер один в КХЛ по качеству хоккеистов. Для кого-то его роль может не вытекать из хода карьеры – нужно это принять. У тренеров не легкая работа»

Дмитрий Рябыкин поделился мнением о фаворитах сезона КХЛ.

– В чем феномен «Трактора», который лидирует на Востоке?

– «Трактор» – полуфиналист последнего плей-офф, вряд ли тут можно говорить о каком-то открытии и тем более сенсации.

Наоборот, вижу повторение последнего плей-офф – серии против московского «Динамо», которую Челябинск выиграл под ноль, хотя по моментам в каждой встрече уступал.

В последнем матче с «Авангардом» «Трактор» мог начать с 0:1 и даже с 0:2, но вратарь Фукале все подчистил – как и в серии с «Динамо».

Когда у тебя в воротах стена, команде комфортно. В последние годы это было в чемпионском «Авангарде» с Грубецом, в ЦСКА с Федотовым, отчасти в той же «Магнитке» с Набоковым.

Вот и в омском матче «Трактор » сыграл на этой раскованности. Быстро выходил из обороны в атаку, ловил соперника, который придавлен давлением, на каждой ошибке.

Тем более что кадровый потенциал у «Трактора» очень серьезный. Есть баланс в центральной линии, есть доминирующий вратарь. Сегодня в КХЛ для достижения результата это очень много.

– «Трактор» пока – фаворит номер один?

– На мой взгляд, главный фаворит – СКА. Еще когда у Санкт-Петербурга шли поражения, говорил о том, что эта команда обязательно наберет ход.

По качеству подбора игроков СКА – номер один в КХЛ. Но для достижения результата этого недостаточно.

Нужно, чтобы каждый из хоккеистов принял свою роль, причем для кого-то эта роль может быть нехарактерной, не вытекать из всего хода его карьеры. Сложный процесс.

В этом плане у тренерского штаба СКА – очень специфическая и отнюдь не легкая работа. Не зря у нас говорят: лучшее – враг хорошего, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.