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  • Кузнецов о том, принижают ли уровень КХЛ крупные победы: «СКА использовал моменты. Когда шайбы залетают, руки опускаются. В хоккее так бывает, что не получается»
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Кузнецов о том, принижают ли уровень КХЛ крупные победы: «СКА использовал моменты. Когда шайбы залетают, руки опускаются. В хоккее так бывает, что не получается»

Евгений Кузнецов ответил на вопрос относительных крупных побед СКА.

В двух прошлых матчах петербургский клуб обыграл «Витязь» (8:1) и «Куньлунь» (8:0).

– Принижают ли такие результаты уровень профессиональных лиг?

– Ни в коем случае. Команды играли довольно-таки неплохо.

Все же мы использовали свои моменты, и когда одна, вторая, третья шайбы залетают, то руки опускаются.

Ребята в тех командах бились, старались, но, к сожалению, иногда в хоккее так бывает, что не получается, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoСКА
logoВитязь
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoКуньлунь Ред Стар
ТАСС
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