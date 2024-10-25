Кузнецов о том, принижают ли уровень КХЛ крупные победы: «СКА использовал моменты. Когда шайбы залетают, руки опускаются. В хоккее так бывает, что не получается»
Евгений Кузнецов ответил на вопрос относительных крупных побед СКА.
В двух прошлых матчах петербургский клуб обыграл «Витязь» (8:1) и «Куньлунь» (8:0).
– Принижают ли такие результаты уровень профессиональных лиг?
– Ни в коем случае. Команды играли довольно-таки неплохо.
Все же мы использовали свои моменты, и когда одна, вторая, третья шайбы залетают, то руки опускаются.
Ребята в тех командах бились, старались, но, к сожалению, иногда в хоккее так бывает, что не получается, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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