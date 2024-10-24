«Потенциал большой: он либо заиграет в хоккей, либо сядет в тюрьму». Нестеров о том, что детский тренер говорил про него

Никита Нестеров вспомнил, что детский тренер говорил о его потенциале.

– Опиши вкратце свой район [в Челябинске].

– Ну, ЧТЗ, как в Америке принято выражаться, это гангстерский район, гетто, много криминала... Были группировки всякие, тяжело было оттуда выбираться.

– Правда ли, что твой тренер говорил, что ты либо сядешь в тюрьму, либо будешь играть в хоккей?

– Да, каждую неделю был тренерский совет, он там докладывал. Про меня спрашивали – он говорил: «Ну, потенциал большой: он либо заиграет в хоккей, либо сядет в тюрьму».

– А у тебя какая-то плохая компания была? Были предпосылки?

– Ну, нет, я в детстве раздолбаем был, так скажем. Поэтому такое мнение сложилось у тренера, – с улыбкой сказал защитник ЦСКА.