«Потенциал большой: он либо заиграет в хоккей, либо сядет в тюрьму». Нестеров о том, что детский тренер говорил про него
Никита Нестеров вспомнил, что детский тренер говорил о его потенциале.
– Опиши вкратце свой район [в Челябинске].
– Ну, ЧТЗ, как в Америке принято выражаться, это гангстерский район, гетто, много криминала... Были группировки всякие, тяжело было оттуда выбираться.
– Правда ли, что твой тренер говорил, что ты либо сядешь в тюрьму, либо будешь играть в хоккей?
– Да, каждую неделю был тренерский совет, он там докладывал. Про меня спрашивали – он говорил: «Ну, потенциал большой: он либо заиграет в хоккей, либо сядет в тюрьму».
– А у тебя какая-то плохая компания была? Были предпосылки?
– Ну, нет, я в детстве раздолбаем был, так скажем. Поэтому такое мнение сложилось у тренера, – с улыбкой сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
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