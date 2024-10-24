Евгений Кузнецов: «Только сумасшедший может сравнивать «галактикос» и СКА. У нас сильно звездных игроков нет – пытаемся сделать четыре ровных звена»
Евгений Кузнецов не стал сравнивать СКА с футбольным «Реалом».
– «Реал» называют «галактикос». А как можно назвать СКА? Вы в двух матчах по восемь шайб забросили.
– Не знаю. У нас сильно звездных игроков нет. С «галактикос» было бы, наверное, неправильно сравнивать все-таки. У нас пытаются сделать четыре ровных звена, чтобы баланс был. У нас такой сплав работы, мастерства и всего-всего. Тренер пытается это по всем звеньям раскидать.
– А если какое-нибудь такое же интересное название придумать? Какое оно будет?
– Я сейчас ляпну с моим языком. Потом буду выслушивать, поэтому лучше воздержусь.
– Может, «супергалактикос»?
– Нет. Это нельзя сравнивать. Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА, – сказал нападающий петербургского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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