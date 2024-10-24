Евгений Кузнецов: «Только сумасшедший может сравнивать «галактикос» и СКА. У нас сильно звездных игроков нет – пытаемся сделать четыре ровных звена»

Евгений Кузнецов не стал сравнивать СКА с футбольным «Реалом».

– «Реал» называют «галактикос». А как можно назвать СКА? Вы в двух матчах по восемь шайб забросили.

– Не знаю. У нас сильно звездных игроков нет. С «галактикос» было бы, наверное, неправильно сравнивать все-таки. У нас пытаются сделать четыре ровных звена, чтобы баланс был. У нас такой сплав работы, мастерства и всего-всего. Тренер пытается это по всем звеньям раскидать.

– А если какое-нибудь такое же интересное название придумать? Какое оно будет?

– Я сейчас ляпну с моим языком. Потом буду выслушивать, поэтому лучше воздержусь.

– Может, «супергалактикос»?

– Нет. Это нельзя сравнивать. Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА, – сказал нападающий петербургского клуба.