Форвард «Сент-Луиса» Томас пропустит 6 недель из-за перелома голеностопа. Он набрал 6 очков в 7 матчах сезона

Роберт Томас пропустит больше месяца из-за травмы.

Нападающий «Сент-Луиса» выбыл на шесть недель из-за перелом голеностопа.

Роберт Томас получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», когда заблокировал бросок Нила Пионка в третьем периоде.

В нынешнем сезоне Томас набрал 6 (1+5) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ.