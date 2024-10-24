Форвард «Сент-Луиса» Томас пропустит 6 недель из-за перелома голеностопа. Он набрал 6 очков в 7 матчах сезона
Роберт Томас пропустит больше месяца из-за травмы.
Нападающий «Сент-Луиса» выбыл на шесть недель из-за перелом голеностопа.
Роберт Томас получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», когда заблокировал бросок Нила Пионка в третьем периоде.
В нынешнем сезоне Томас набрал 6 (1+5) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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