«Тампа» поместила Шири на драфт отказов. У форварда 0 очков в 3 матчах сезона
Конор Шири выставлен «Тампой» на драфт отказов.
В случае прохождения этой процедуры хоккеист может быть отправлен в АХЛ.
В нынешнем сезоне Конор Шири не отметился результативными баллами в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Действующее соглашение с форвардом с зарплатой 2 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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