«Тампа» поместила Шири на драфт отказов. У форварда 0 очков в 3 матчах сезона

Конор Шири выставлен «Тампой» на драфт отказов.

В случае прохождения этой процедуры хоккеист может быть отправлен в АХЛ.

В нынешнем сезоне Конор Шири не отметился результативными баллами в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Действующее соглашение с форвардом с зарплатой 2 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.