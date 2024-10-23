Мироманов набрал 1-е очко в сезоне в матче с «Питтсбургом». У защитника «Калгари» 2 броска за 15:45
Даниил Мироманов набрал 1-е очко в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Защитник «Калгари» ассистировал Маккензи Уигару при второй шайбе «Флэймс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3 Б).
В текущем сезоне у 27-летнего россиянина 1 передача в 5 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 17:20.
Сегодня Мироманов (15:45, 0:14 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. Также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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