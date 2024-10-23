«Нэшвилл» обыграл «Бостон» (4:0) и прервал серию поражений на старте сезона НХЛ (5). Без побед остался только «Сан-Хосе»
«Нэшвилл» обыграл «Бостон» (4:0) и прервал серию из 5 поражений.
Команда под руководством Эндрю Брюнетта одержала первую победу в текущем сезоне НХЛ.
В тройку звезд матча вошли вратарь «Предаторс» Юусе Сарос (шатаут при 33 сэйвах), форвард Райан О’Райлли (1+1, победная шайба) и Томми Новак (гол).
Таким образом, единственной командой, идущей в нынешнем сезоне без побед, остается «Сан-Хосе». Сегодня «Шаркс» уступили «Анахайму» (1:3). С 2 очками в 7 играх калифорнийцы занимают последнее место в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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