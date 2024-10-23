«Нэшвилл» обыграл «Бостон» (4:0) и прервал серию поражений на старте сезона НХЛ (5). Без побед остался только «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» обыграл «Бостон» (4:0) и прервал серию из 5 поражений.

Команда под руководством Эндрю Брюнетта одержала первую победу в текущем сезоне НХЛ .

В тройку звезд матча вошли вратарь «Предаторс» Юусе Сарос (шатаут при 33 сэйвах), форвард Райан О’Райлли (1+1, победная шайба) и Томми Новак (гол).

Таким образом, единственной командой, идущей в нынешнем сезоне без побед, остается «Сан-Хосе ». Сегодня «Шаркс» уступили «Анахайму» (1:3). С 2 очками в 7 играх калифорнийцы занимают последнее место в лиге.