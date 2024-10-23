Панарин сделал передачу в игре с «Монреалем», продлив до 6 серию матчей с очками на старте сезона. У него 6+7 на отрезке

Артемий Панарин сделал передачу в игре с «Монреалем».

Форвард «Рейнджерс » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (7:2).

Россиянин продлил свою результативную серию со старта сезона до 6 игр. У него стало 13 (6+7) баллов на отрезке при полезности «+4».

Он является рекордсменом клуба из Нью-Йорка по этому показателю – в прошлом сезоне форвард набирал очки в 15 играх кряду на старте сезона.

Сегодня Панарин (19:15, 4:19 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 5 бросков в створ и 3 мимо.