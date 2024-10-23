Шестеркин отразил 21 из 23 бросков «Монреаля». Победа – 4-я в 5 играх в сезоне при 93,2% сэйвов и КН 1,98
Игорь Шестеркин отразил 21 из 23 бросков «Монреаля».
Вратарь «Рейнджерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (7:2).
В активе россиянина стало 4 победы в 5 играх в сезоне при 93,2% сэйвов и коэффициенте надежности 1,98.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости